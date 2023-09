Os anos passam e nada muda no Rio de Janeiro. Estamos enfrentando uma nova onda de calor, dessa vez até antes do verão, que traz dias lindos e lota as praias. Infelizmente, parte da população não se sente segura para se refrescar e aproveitar. As praias da Zona Sul contam com grupos que aguardam o fim de tarde para fazer arrastões. Copacabana é um dos pontos mais críticos. Por que o policiamento não aumenta?