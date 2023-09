SÃO MAURÍCIO E COMPANHEIRO MÁRTIRES: A história é um exemplo de fidelidade religiosa e coragem diante das adversidades. Maurício nasceu no século III em Tebas, no Egito. Ele fazia parte da Legião Tebana, uma unidade militar romana composta por cristãos. Durante o reinado do imperador Maximiano, o exército romano foi ordenado a perseguir cristãos em Agaunum, na atual Suíça. Maurício e seus companheiros se recusaram a participar da perseguição.