Mulher vai em cana pela 20ª vez

Fernanda Andrade da Silva, de 42 anos, dona de uma extensa ficha criminal, com 19 anotações (incluindo roubos, tráfico e posse de drogas) e condenada por furto num supermercado em Ipanema, foi presa mais uma vez, ontem, em Niterói.

A prisão foi feita por agentes do Segurança Presente após pedestres denunciarem que ela caminhava no Centro da cidade com uma faca ameaçando pessoas. A primeira anotação criminal de Fernanda foi em 2001: um furto. Ela já passou por 11 delegacias no estado, sendo três na Zona Sul, duas na Zona Norte, uma na Zona Oeste, quatro em Niterói e uma em Belford Roxo.

Num processo em 2020, ela foi condenada por furtar quase R$ 300 em produtos num mercado, como desodorantes, escovas de dentes e até uma peça de picanha. Ela foi condenada a dois anos e 20 dias de prisão.

Fernanda estava no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, mas foi solta após progressão para o regime semiaberto em maio. Ontem ela foi levada para a 76ª DP (Niterói) e, mais uma vez, está à disposição da Justiça.