O trecho entre a saída da Ponte Rio-Niterói até a Rodoviária do Rio está uma vergonha. Quase se gasta mais tempo apenas nesse trecho do que em todo o resto do percurso. Não importa o horário, já se sabe que vai estar engarrafado. Alguns poucos guardinhas até tentam, mas eles não dão conta. Precisamos que o Estado pense mais na mobilidade urbana desses locais.