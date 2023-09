Estamos realmente largados às traças. Em plena quarta-feira de manhã, com vários trabalhadores saindo para mais um dia, bandidos fazem um arrastão com tranquilidade na Estrada dos Bandeirantes. Vale lembrar que isso foi na altura de Vargem Grande, que só piora. Não há policiamento na Zona Oeste porque os policiais são mais do que coniventes com todo esse caos.