santo do dia

São Pio de Pietrelcina

São Pio era muito ligado às coisas de Deus, possuindo uma grande admiração por Nossa Senhora e Jesus Cristo, aos quais via constantemente. Desde pequeno via o seu Anjo da Guarda, a quem recorria sempre que necessitava de auxílio em sua jornada. Ele era conhecido por recomendar às pessoas para recorrerem aos seus Anjos da Guarda para que estreitassem assim a intimidade dos fiéis. Também foi o primeiro sacerdote a receber os estigmas do Cristo do Calvário. Ele construiu um hospital conhecido como "Casa Alívio do Sofrimento", fundado em 1956, e virou referência na Europa.