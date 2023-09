Mais uma vez, o elevador do Terminal Paulo da Portela, em Madureira, está parado. Estou grávida, com a barriga enorme, e cheguei lá embaixo passando mal, cansada e com dor nas pernas. É ainda pior porque agora estamos voltando a usar máscaras. A promessa de acessibilidade e mobilidade nunca é cumprida. Pessoas em cadeiras de rodas não conseguem chegar ao terminal.