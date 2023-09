Não entendo como a prefeitura inicia obras com tanta pressa, simplesmente para demorar uma eternidade na finalização. A Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, está uma bagunça. Nós precisamos que o retorno do McDonald's que vai para o depósito de carros fique pronto o mais rápido possível. Não tem como viver com esses engarrafamentos.