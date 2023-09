santo do dia

São Gerardo Sagredo

Gerardo nasceu no final do século X, na região que hoje é parte da Hungria. Ele ingressou na vida religiosa e foi ordenado sacerdote. Eventualmente, se tornou o bispo de Csanád (atualmente, a cidade de Cenad na Romênia), um cargo que o colocou no centro das transformações políticas e religiosas da época. Uma das questões mais notáveis durante o tempo de São Gerardo foi o confronto entre o Reino da Hungria e o Império Bizantino em relação à jurisdição eclesiástica e às práticas religiosas. Gerardo defendeu vigorosamente a autoridade da Igreja Católica Romana na região.