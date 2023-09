Maricá: injeção de R$ 1 bi e tal

Referência como produto da economia social em Maricá, desde a criação em 2013, a moeda social existe também em seis cidades fluminenses, como Niterói, Itaboraí, Saquarema, Cabo Frio, Porciúncula, Petrópolis e Iguaba Grande.

A iniciativa conseguiu injetar na economia maricaense mais de R$ 1 bilhão, totalizando média atual de 15 mil transações por minuto. A moeda, que tem paridade de um para um com o real (cada Mumbuca equivale a R$ 1), surgiu a partir do conceito de economia circular, com valorização do comércio e dos serviços locais.

Cada membro da família recebe 200 Mumbucas mensais, equivalente a R$ 200. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação e Assentamentos Humanos, 218 famílias realocadas de áreas de risco geológico, ou que tiveram de sair de construções irregulares, recebem atualmente o benefício de aluguel social, que é pago na moeda Mumbuca.