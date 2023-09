'Samba' como moeda na cidade do Rio

Faltam menos de 100 dias para terminar o ano e a cidade do Rio de Janeiro prepara um projeto do Executivo carioca para mudar o patamar social e econômico das comunidades. É o lançamento da moeda social, que já é sucesso em Maricá e em mais sete cidades do estado, e promete alavancar o consumo e a renda dos moradores das favelas. Para que a moeda seja criada será preciso que a Prefeitura do Rio apresente o Projeto de Lei na Câmara dos Vereadores, o que deve acontecer ainda neste ano. A previsão é que comece a funcionar a partir de janeiro.

"O prefeito Eduardo Paes me convidou para integrar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário (entrou no fim de março) e criar a moeda social na cidade do Rio, como existe em Maricá e outros municípios. Ela funciona como meio de pagamento, valoriza o comércio local. A ideia é que a gente pegue os programas que o município possui e que eles sejam pagos em moeda social, dentro da comunidade. Assim, circulará dentro daquele espaço e fortalecerá o comércio e a economia local", disse o secretário Diego Zeidan.

Segundo Diego, a proposta que será apresentada na Câmara Municipal prevê que a moeda social do Rio de Janeiro receba o nome de "Samba".

"O prefeito ficou encantado com o nome. É a cara do Rio de Janeiro. Não tem nada que remeta mais do que o samba. A equipe de marketing da moeda vai brincar com o nome. Quem não gosta de samba bom sujeito não é", lembrou Diego.