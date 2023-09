Uma nova chance PRA RECOMEÇAR

Os venezuelanos Dorila, Carlos, Alianys e Hecnaudimar deixaram o seu país e vieram para o Brasil em busca de uma vida nova. Levados para a Aldeias Infantis SOS, no Itanhangá, eles são acompanhados no projeto Brasil Sem Fronteiras. As famílias venezuelanas refugiadas são acolhidas com o apoio do Programa Cidade Integrada, do Governo do Estado.

A dona de casa Hecnaudimar Aguilera, de 26 anos, mora há cinco anos no Brasil. Mãe de dois filhos com 5 e 10, ela está ansiosa para começar um curso gratuito de cuidador de idosos. A oportunidade chegou por meio da interlocução do Cidade Integrada.

"Não é segredo para ninguém as dificuldades que vivemos no nosso país. Aqui no Rio contamos com a ajuda de muitas pessoas e terei a oportunidade de aprender uma nova profissão", comemora.

Há sete meses no Brasil, o eletricista Carlos Marcan, 42, a mulher e os quatro filhos chegaram à organização há dois meses. Antes abrigados em tendas num acampamento, agora eles vivem em uma casa com quarto, sala, TV e podem fazer a própria comida e lavar as roupas na Aldeias Infantis SOS. "Quero começar a trabalhar e ter uma vida melhor no Brasil", planeja o venezuelano.