Teto está garantido, só falta o sonho do matrimônio

A parceria com o Governo do Rio para os venezuelanos continua além da adaptação nas comunidades. É o caso de Jennifer Olivero, 35. Há cinco anos morando no Sítio do Pau João, no Itanhangá, ela comemora a isenção de documentos para o seu casamento.

"Moro de aluguel, mas é o meu canto. E vou realizar mais um sonho que é o meu casamento", vibra.

A Aldeias Infantis SOS (SOS Children's Villages) é uma organização global que atua no cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. A organização lidera o maior movimento de cuidado infantil do mundo e atua junto a meninos e meninas que perderam o cuidado parental ou estão em risco de perdê-lo.

A organização foi fundada na Áustria, em 1949, e está presente em 138 países. No Brasil, atua há 55 anos e mantém mais de 80 projetos, em 32 localidades de Norte ao Sul do país.