Monstruosidade

Davi Souza Miranda, suspeito de matar a filha e a sobrinha a marteladas e queimar os corpos, foi preso no fim da manhã de ontem. A cunhada dele, que acompanhava as crianças, foi torturada e queimada, mas sobreviveu e está em estado grave. O crime foi na noite de sexta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, Davi dirigiu do local do crime, em Senador Camará, até cair com o carro na linha férrea na Mangueira. Moradores foram ao local do acidente e viram um celular tocando no meio do mato. Uma pessoa que atendeu foi informada de que Davi havia acabado de cometer o crime e ligou para a Polícia Militar.

Davi tentou fugir a pé do local do acidente, mas foi capturado por policiais do Segurança Presente na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca.

O suspeito, pai de Luiza Fernanda da Silva Miranda, de 5 anos, e tio de Ana Beatriz da Silva Albuquerque, de 4, estava separado da mãe de Luiza Fernanda há um mês. O relacionamento durou nove anos e eles moraram juntos até a separação. No dia do crime, Natasha Maria Silva Gonçalves de Albuquerque, mãe de Ana Beatriz e tia de Luiza, havia levado a sobrinha para ver o pai na companhia de sua filha.

No IML, a mãe de Luiza Fernanda disse que recebeu um telefone de Davi ontem e ele disse: "Sua filha implorou para não morrer". A mulher, de 23 anos, não podia ter celular, amigos nem acesso a redes sociais. Ele proibia, disseram parentes dela. O relacionamento só acabou quando ela conseguiu fugir e obter medida protetiva contra Davi.