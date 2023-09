São Sérgio: A religião do Cristo esteve sempre na Rússia. Monge Sérgio tornou-se o grande evangelizador do século XIV, pois, através de numerosos mosteiros, irradiava a cultura e a verdadeira fé. Após deixar o declínio da vida monástica na Rússia, Sérgio experimentou, com seu irmão, a construção numa floresta virgem de uma capela dedicada à Santíssima Trindade, devoção desconhecida naquele povo. Com firmeza, atraiu muitos.