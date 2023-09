Meninas mortas a marteladas

Mãe de Ana Beatriz e tia de Luiza Fernanda, Natasha Maria de Albuquerque, irmã de Nayla, levou as duas, na sexta, à casa de Davi Souza Miranda, em Senador Camará, para que a sobrinha passasse o dia com o pai. No local, ela foi amarrada e torturada por ele. Depois, ele deu marteladas nas duas meninas. Por fim, ateou fogo na casa e fugiu em um carro.

A mulher se soltou e levou as crianças até o portão, onde foi socorrida por vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Luiza e Natasha foram socorridas, mas não resistiram.

De acordo com a Polícia Civil, Davi dirigiu do local do crime até cair com o carro na linha férrea na altura da Mangueira. Moradores viram um celular tocando no meio do mato. Uma pessoa que atendeu foi informada de que Davi havia acabado de matar as duas crianças. Davi fugiu a pé, mas foi capturado por policiais do Segurança Presente na Rua Conde de Bonfim, em frente ao Tijuca Tênis Clube.