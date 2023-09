Relacionamento durou 9 anos

Davi estava separado de Nayla há um mês. Os dois tiveram um relacionamento que durou nove anos e moraram juntos até a separação. Segundo familiares das vítimas, o criminoso era um homem controlador, mas não demonstrava isso para a família da mãe de Luiza. Segundo relatos, a jovem não podia ter celular, amigos e nem acesso a redes sociais. O relacionamento acabou quando a mãe de Luiza fugiu, registrou um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva contra Davi por violência doméstica. Porém, ele ainda tinha o direito de ver a filha uma vez por semana.

A cunhada de Davi, Natasha Maria Silva Gonçalves de Albuquerque, que acompanhava as meninas, foi torturada e queimada, mas sobreviveu e está em estado grave no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. O crime ocorreu na noite de sexta (22). A família das crianças mortas afirmou que Christian pode não ter participado dos homicídios, mas que esteve junto do pai em outros delitos.