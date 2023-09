Enquanto as mudanças climáticas ficam cada vez mais intensas e afetam a saúde da população, as áreas verdes do Rio parecem diminuir. É essencial que o prefeito Eduardo Paes comece a ver a questão da arborização de pontos como a Avenida Brasil, que já é uma ilha de calor. A Zona Norte também precisa de árvores. Irajá ultrapassou Bangu e se tornou o bairro mais quente da cidade, e lá quase não tem árvore.