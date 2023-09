A Rua Salustiano Silva, em Magalhães Bastos, está completamente inviável em relação à conservação e limpeza da área. Mesmo com os dias específicos de coleta de lixo, alguns moradores descartam seus detritos em qualquer lugar. Há sempre uma pilha de entulhos na frente do número 1256, ideal para a proliferação de ratos e mais insetos. Já que não podemos contar com o bom senso, a prefeitura deve intervir e punir.