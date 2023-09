Nós, moradores da Travessa do Triunfo, em Sepetiba, estamos sofrendo com a constante falta d'água na área. Quando ela vem, é muito fraca, sem força para chegar até as caixas. É um absurdo precisar pagar por um serviço que sequer está sendo aproveitado. Os responsáveis precisam colocar uma bomba para normalizar o abastecimento. Ninguém aguenta mais isso.