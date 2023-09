Médicos que não cobravam por consultas

Na tradição católica, Cosme e Damião eram gêmeos e médicos que trabalhavam sem cobrar. Missionários, foram perseguidos pelo imperador romano Diocleciano e acusados de serem inimigos dos deuses romanos. Por volta de 300 d.C, foram decapitados.

A Igreja celebra em 26 de setembro, por isso o movimento foi intenso na Paróquia São Cosme e São Damião, na Rua Leopoldo, no Andaraí, com diversas missas ao longo do dia. Hoje a programação se repete, a partir das 6h.

Nas religiões de matriz africana, os irmãos são os orixás Ibejis, celebrados no dia 27. As divindades se tornaram médicos para curar todas as crianças, de forma gratuita. Em troca, recebiam brinquedos e doces. Algumas religiões ainda acreditam que eles tinham um trigêmeo, chamado Doum, que teria morrido ainda criança e é considerado o protetor das crianças de até 7 anos.