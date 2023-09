As regras de uso das ciclovias são muito divulgadas através da internet, mas também precisamos que coloquem placas grandes a cada 10 metros em pontos específicos. Está cada dia mais difícil pedalar pela Praia do Recreio, e fica impossível em dias ensolarados, principalmente perto do posto 12. Estamos sendo quase atropelados por ciclomotores e motonetas que passam correndo.