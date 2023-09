Uma casa foi construída de forma irregular literalmente no meio de uma rua, quase na esquina com outra, em Duque de Caxias. Quem conhece a área sabe que esse absurdo é verdade. Já deve ter cerca de um mês que a casa ficou pronta. Ela está localizada na Rua Salvador de Mendonça, no bairro Saracuruna. Não é possível que a falta de fiscalização continue tão normal.