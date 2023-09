Nos tempos do Barão de Drummond

Conhecido pelas obras-primas de Noel Rosa, Vila Isabel foi um reduto boêmio entre as décadas de 20 e 30. A região era uma fazenda e começou a ganhar identidade de bairro no século XIX, quando João Batista de Viana Drummond, o futuro Barão de Drummond, comprou as terras.

Ele criou uma linha de bonde com tração animal até o Centro e fundou a Companhia Arquitetônica de Villa Izabel, para a venda de loteamentos. Assim, desenvolveu o primeiro bairro projetado da cidade.

Hoje a Vila abriga a Unidos de Vila Isabel, uma das maiores agremiações do Carnaval. Moradora há três anos, Lidy Sandes Rigo tem um carinho especial pelo bairro. O sogro morou lá por 12 anos e ela passava as férias em sua casa antes de se mudar. "Fomos muito bem recebidos! Aqui é maravilhoso", elogia a moradora.