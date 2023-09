As portas do metrô da cidade do Rio fecham muito depressa. Isso acaba virando um risco para as pessoas, ainda mais considerando que estão sempre lotados. Ontem mesmo por pouco não fui arrastado, já que o meu braço prendeu e os maquinistas não têm essa visão. Se fosse uma criança, poderia ter sido fatal. Deixo aqui o meu relato e sugestão de reavalição das portas.