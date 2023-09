'Não tenha pena dos mortos...': relembre frases de Dumbledore que marcaram saga 'Harry Potter'

Tanto nos filmes como nos livros, o professor Alvo Dumbledore é conhecido pela habilidade com as palavras. O sábio diretor de Hogwarts produziu dezenas de frases carregadas de simbolismo e sabedoria no curso dos sete originais criados por J.K. Rowling e dos oito longas feitos para o cinema.

Com a morte do ator Michael Gambon nesta quinta-feira, 28, muitas das falas da personagem voltaram à tona. Veja alguns destes ditos, que marcaram os fãs de Harry Potter.

Para uma mente bem estruturada, a morte é apenas uma aventura seguinte"

"Não são nossas habilidades que mostram quem realmente somos, são as nossas escolhas"

"Não vale a pena viver sonhando, Harry, e se esquecer de viver."

Não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos e, acima de tudo, daqueles que vivem sem amor."

"Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia. Capazes de causar grandes sofrimentos e também de remediá-los"

"Tempos difíceis nos aguardam e em breve teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil."

"Pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias se a pessoa se lembrar de acender a luz."

"É preciso que alguém tenha muita coragem para enfrentar os inimigos e ainda mais coragem para enfrentar os amigos."

"É claro que está acontecendo em sua mente, Harry. Mas por que significaria que não é real?"