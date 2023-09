Vale tudo no VLT do Rio?

O vídeo de um homem entrando com uma geladeira no VLT viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões. O passageiro embarcou no transporte no Centro do Rio carregando o eletrodoméstico em um pequeno carrinho. Enquanto alguns internautas cobraram fiscalização, outros defenderam a atitude inusitada. "Cada um sabe das suas necessidades", comentou uma mulher. "Que ridículo! Cadê os guardas?", questionou outra. A concessionária frisou que, por medida de segurança, não é permitido o embarque de grandes volumes no trem.