Nathália Valente é a primeira eliminada da edição de 2023 do programa 'A Fazenda'

A primeira eliminação da edição de 2023 do programaocorreu na noite desta quinta-feira, 28. Rachel Sheherazade, Lucas Souza e Nathália Valente corriam o risco de deixar o reality show da TV Record. E, conforme decisão do público, em votação no site oficial do reality show, Nathália Valente levou a pior, com apenas 5,77% de preferência.

Logo, Rachel Sheherazade e Lucas Souza seguem no jogo, que tem André Gonçalves como fazendeiro da semana.

Relembre a formação da primeira roça

Na terça-feira, 26, foi formada a primeira roça desta edição de A Fazenda. Após dinâmica, os mais votados para enfrentar o escrutínio da audiência foram Rachel Sheherazade, Lucas Souza, André Gonçalves e Nathália Valente.

Com Alicia, Cariúcha, Cezar Black e Shay imunes, a votação começou com a indicação do Fazendeiro Yuri Meirelles para o primeiro roceiro.

O modelo colocou Rachel Sheherazade na berlinda e afirmou ser pela falta de participação e interação da jornalista com o restante do elenco.

Antes de iniciar a votação, Tonzão Chagas, vencedor da Prova de Fogo da semana, abriu o Lampião do Poder e escolheu a Chama Branca para si e a Chama Laranja para Darlan, o Laranjinha.

Com seu poder, Darlan teve direito de trocar um peão da Baía por um peão da sede e trocou Lily Nobre pelo André Gonçalves.

Já o funkeiro, conquistou voto peso dois e precisou escolher outro peão para essa vantagem. Ele escolheu a Kamila Simioni.

A dinâmica seguiu com votação de cada um dos outros integrantes da Fazenda, em que Lucas Souza, o mais votado, também foi jogado na berlinda e puxou a Nathália Valente, ocupando assim a segunda e terceira vaga da Roça.

Em mais uma parte da dinâmica, o reality realizou um 'Resta um', onde cada participante da Baía, tirando o Fazendeiro, os imunes e os peões que já estavam na roça, foram em sequência escolhendo um participante para salvar até que restasse um, que ocuparia a quarta vaga da berlinda. O peão que restou foi André Gonçalves.

Como último a ir para a roça, André Gonçalves recebeu o direito de vetar um dos peões da berlinda de realizar a Prova do Fazendeiro que ocorreu na quarta-feira, 27.

O ator escolheu Nathalia Valente, que foi direto para a roça sem direito a se salvar como os outros.

Na quarta-feira, foi decidido o segundo Fazendeiro. Após disputa envolvendo mira, André Gonçalves se tornou o Fazendeiro e escapou da berlinda. André competiu com Rachel Sheherazade e Lucas Souza, que permanecem na roça com Nathália Valente e disputaram pela permanência no jogo na quinta-feira.