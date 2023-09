As investigações apontaram que os criminosos da Maré fazem treinamento com táticas de guerra. Em imagens de drones, um grupo de 15 a 20 homens armados aparece numa área de lazer invadida por eles, onde são instruídos a atacar e a se defender em confrontos. O trabalho foi da 21ª DP (Bonsucesso), feito entre 2021 e 2022.

Outras gravações mostraram cerca de 17 soldados do tráfico participando de treinamentos ministrados por instrutores que demonstravam profundo conhecimento em táticas operacionais. De acordo com informações da inteligência da DP, comunidades ligadas à mesma facção também receberam treinamentos similares em táticas operacionais naquele local, expandindo o conhecimento para outras comunidades do Rio.