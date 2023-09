Segurança na palma da mão

A segurança cibernética é uma das maiores preocupações da era moderna. Em um mundo digital, conectado e em constante transformação, proteger dados contra hackers e golpes é um desafio que afeta tanto pessoas físicas quanto jurídicas. E para sanar essa dor comum entre os usuários da rede em seus mais variados usos, o iG Cyber Help 360 acaba de ser lançado. Trata-se de uma solução que veio para revolucionar a segurança online, tornando-a acessível e eficaz para todos.

A missão do mais novo produto iG é simplificar a segurança digital na vida de seus clientes. Com uma gama abrangente de funcionalidades, inclui serviços como antivírus, service desk, instalação e atualização de softwares, armazenamento em nuvem, recuperação de dados com backup, suporte para dispositivos móveis, otimização de segurança digital e gerenciamento de rede e servidores. Um verdadeiro parceiro para aqueles que desejam proteger seus dados e sistemas com facilidade.

E o que torna o iG Cyber Help 360 verdadeiramente excepcional é o seu preço acessível, a partir de R$ 14,90 por mês. Mas, além disso, outro grande diferencial é o suporte presencial que é oferecido para casas e empresas quando necessário, garantindo que todos os sistemas estejam configurados e funcionando perfeitamente.

Serviços de suporte de TI

Com uma equipe empenhada em garantir que as operações de TI de seus clientes funcionem de forma eficiente e segura, os principais serviços de suporte oferecido pelo iG Cyber Help 360 incluem:

Suporte técnico: resolvendo problemas técnicos com rapidez e eficiência;

Gerenciamento de redes e servidores: mantendo os sistemas funcionando sem falhas e problemas;

Segurança cibernética avançada: protegendo sistemas contra ameaças cibernéticas com atualizações regulares e monitoramento em tempo real;

Migração de dados: facilitando o backup e upload de dados sem complicações;

Configuração de dispositivos móveis: deixando smartphones e notebooks configurados para segurança máxima;

Suporte remoto: resolvendo problemas remotamente em poucos minutos para a conveniência do usuário.

Proteção rigorosa

O iG Cyber Help 360 implementa ainda práticas rigorosas de proteção para seus clientes, incluindo atualizações regulares de patches, monitoramento de ameaças em tempo real, autenticação de múltiplos fatores e auditorias de vulnerabilidade. Tais medidas garantem que todos os sistemas estejam protegidos contra ameaças cibernéticas, preservando a integridade dos dados e a privacidade dos usuários e evitando que caiam em fraudes e golpes.

Reconhecendo a crescente necessidade de suporte remoto e serviços móveis, o novo serviço também desenvolveu soluções de acesso remoto seguras, permitindo que o cliente trabalhe de qualquer lugar com tranquilidade. Ainda há a possibilidade de baixar um App para fornecer suporte direto em dispositivos móveis, simplificando a resolução de problemas e garantindo a produtividade segura enquanto se está em trânsito. Para saber mais sobre o serviço, basta acessar o link: cyberhelp.ig.com.br