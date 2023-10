A Travessa do Triunfo, em Sepetiba, está abandonada. Os quebra-molas não têm pintura, o que dificulta a visão do motorista e prejudica os carros. Além disso, simplesmente não temos placas de sinalização de nada. O problema é mais grave na altura do número 642. Solicitamos que a prefeitura colabore na manutenção da rua para que acidentes possam ser evitados.