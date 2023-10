santo do dia

Santa Teresinha do Menino Jesus

É uma das santas mais amadas e reverenciadas do século XIX. Ela era conhecida por sua simplicidade e sua abordagem à vida espiritual, que descreveu como a "Pequena Via" ou "Infância Espiritual". Teresinha acreditava que a santidade poderia ser alcançada através de atos cotidianos de amor e serviço a Deus, independentemente de sua magnitude. Essa simplicidade e confiança infantil em Deus se tornaram o cerne de sua espiritualidade. Ela é frequentemente invocada como a padroeira das missões, embora nunca tenha saído do convento, porque desejava orar pelos missionários.