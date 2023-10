'Parece que, quando está distante de você, nunca vai acontecer, mas quando chega próximo, você sente a dor maior do mundo em perder uma pessoa tão maravilhosa". O desabafo é de Ana Cláudia Lima dos Santos, tia de Adriana Castro dos Santos, de 42 anos, morta a tiros em Madureira, na Zona Norte do Rio, na noite de sexta-feira (29).

Familiares da vítima estiveram na manhã de ontem no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, para liberação do corpo. Segundo Ana Cláudia, a sobrinha voltava com o marido, Marcos Vinicius de Souza Pimenta, de 40 anos, do trabalho quando um criminoso abordou o carro onde eles estavam e deu dois tiros contra ela.

A tia informou que o casal trabalhava junto há cinco meses em uma agência de carros na Estrada Intendente Magalhães. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A investigação segue em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.