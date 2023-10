Preso por morte de motorista

Wenderson da Silva Gonçalves, de 27 anos, conhecido como Gordinho ou Velhinho, foi preso, na noite desta sexta-feira (29), em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. Ele é suspeito de participar do latrocínio, roubo seguido de morte, do motorista de aplicativo Bruno Ferreira da Costa Moreira, que interpretou um bebê na novela 'Barriga de Aluguel', da TV Globo, nos anos 1990.

Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), com informações passadas pelo Disque Denúncia, localizaram o homem na Rua dos Diamantes. Os agentes foram até o local e conseguiram prender Wenderson, que não ofereceu resistência à abordagem dos militares.

A morte de Bruno aconteceu no dia 21 de junho de 2022, na esquina das Ruas Acapu e Carolina Assis, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. Uma câmera de segurança gravou o momento da abordagem de dois homens em uma moto. Os criminosos, usando uma mochila de aplicativo de entrega, emparelharam com o veículo da vítima e deram ordem de parada, anunciando o assalto.

De acordo com investigações, Wenderson faz parte de uma quadrilha envolvida em diversos roubos de veículos na Zona Norte do Rio. Ele teria a função de permanecer em prontidão, preparado para desativar e remover os sistemas de rastreamento remoto dos veículos roubados pela quadrilha, tão logo estes fossem trazidos à comunidade da Guaxindiba, em Coelho Neto. Contra ele, havia um mandado de prisão pelo crime de roubo qualificado com lesão corporal grave.