Para coroar a noite, o jornal promoveu uma edição especial do concurso 'A Gata da Hora', cuja vencedora foi Edinete Barreto Deodato, de 65 anos, moradora da Cidade de Deus.

Torcedora do Flamengo, ela desbancou as outras dez concorrentes. "Tenho onze filhos, onze netos, e já está a caminho meu primeiro bisneto. Para mim essa vitória é uma maravilha, uma vitória não só do meu bairro, mas de todo o Rio. Muita felicidade, muitos anos de vida e que sempre repita essa festa linda e maravilhosa. Muito agradecida a cada um que votou em mim", festejou Edinete.