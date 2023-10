O Parque Madureira, na Zona Norte, foi palco da festa de aniversário de 18 anos do jornal MEIA HORA, no sábado. Com capacidade para 20 mil pessoas, a área de lazer foi tomada por muita alegria, energia positiva e música, para celebrar o impresso mais lido do Rio, segundo dados do IVC (Instituto Verificador de Circulação). Os shows, com entrada gratuita, ficaram por conta dos cantores Suel, Chininha e Lierte Júnior, além do DJ Will.

A festa começou às 16h e se estendeu pela madrugada de ontem (1º), com a presença de famílias de todas as regiões da cidade. "O MEIA HORA faz aniversário e a gente ganha presente. Trouxe a minha irmã e sobrinha para aproveitar. Somos de Manguinhos e estamos sempre ligadinhas nos babados do jornal", disse a cozinheira Maria José Pires, de 50 anos, que levou para a festa a irmã, Luciene Braga, 40, e a sobrinha, Laura Braga, 6.

Na plateia, quem deu um show à parte de samba no pé foi a leitora Regina Costa, 61. Aposentada e moradora de Irajá, ela afirmou que não perde uma edição do jornal. "A festa tá linda. Eu adoro um pagode. Vou sambar muito. Só sucesso para o MEIA HORA, que eu leio mesmo. Eu não perco as fofocas. Adoro", revelou.

A empreendedora Tamires Ferreira de Almeida, 32, curtiu a festa com o marido, o técnico de informática Rafael Vicente, 35, e a filha do casal, Jasmim Almeida, 3. "Viemos de Vila Isabel e ficamos sabendo dessa festa pelas redes sociais do MEIA HORA. Eu sigo no Instagram. Só agradecer essa festa para nós, leitores", exaltou Tamires.