Viradouro define samba-enredo

Movida pela força e energia de seu enredo, a Unidos do Viradouro escolheu já na manhã de ontem o samba que vai representar a escola no Carnaval 2024. Dos 24 sambas inscritos no concurso, três chegaram na final e realizaram uma disputa equilibrada, decidida nos detalhes. Após o suspense, foi definido que a obra da parceria de Claudio Mattos, Claudio Russo, Julio Alves, Thiago Meiners, Manolo, Anderson Lemos, Vinicius Xavier, Celino Dias, Bertolo e Marco Moreno será o hino oficial da agremiação. Antes da apresentação dos sambas finalistas a escola realizou o seu habitual show, contratado esse ano, o intérprete Wander Pires demonstrou total entrosamento com a bateria de mestre Ciça e contribuiu para mais uma noite memorável na vermelha e branca de Niterói. Foi uma final que entrou para a história com uma das melhores da agremiação.

No próximo ano a Viradouro levará para a avenida o enredo "Arroboboi, Dangbé", que fala sobre a energia do culto ao vodum serpente. O tema desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio busca falar sobre a força que se manifestou desde épicas batalhas na Costa ocidental da África e que influenciou as lutas das guerreiras Mino, do reino de Daomé, iniciadas espiritualmente pelas sacerdotisas voduns, dinastia de mulheres escolhidas por Dangbé. Assim como no último carnaval, a escola terá a missão de encerrar os desfiles pelo Grupo Especial na segunda noite de espetáculo.