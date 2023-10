Parceria de Derê na Grande Rio

Sou Caxias, bicho fera! A Acadêmicos do Grande Rio já tem samba-enredo definido para o Carnaval de 2024. Em uma noite de grandes apresentações, a obra composta por Derê, Marcelinho Júnior, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Tony Vietinã e Eduardo Queiroz conseguiu se sobressair ante as composições das outras três parcerias finalistas e sagrou-se vencedora da disputa promovida pela tricolor de Duque de Caxias. Com isso, ela irá embalar o desfile da agremiação que levará para o Sambódromo da Marquês de Sapucaí no ano que vem o enredo "Nosso Destino É Ser Onça", criado e desenvolvido pela dupla de carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. O tema tem como proposta fazer uma reflexão sobre a simbologia da onça no cenário artístico-cultural brasileiro, tocando em temas como antropofagia e encantaria.

A escola será a quarta a cruzar a Avenida no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro, pelo Grupo Especial, e irá em busca do segundo título de campeã da folia carioca.

"Muita emoção com essa vitória. Fizemos um grande samba e, graças a Deus, conseguimos mais uma vez sermos campeões. Muito obrigado a todo mundo, especialmente ao seu Jayder Soares, Leandrinho, Helinho de Oliveira, Perácio e Feiticeira. Só tenho o que agradecer. Essa é minha décima vitória aqui, sou o maior vencedor da escola. Posso dizer que tenho sorte aqui", disse o compositor Derê.