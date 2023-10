MORTE DE AGENTE DA PRF

UM CARTAZ divulgado pelo Disque Denúncia pede informações que ajudem na prisão do terceiro criminoso envolvido na morte do agente da PRF Bruno Vanzan, de 41 anos, no dia 27 de outubro passado, na Transolímpica, altura da Vila Militar, Zona Oeste do Rio. Rodrigo dos Santos e Silva, o "Diguinho", de 29, foi o último a ter sua foto divulgada. Além dele, já faziam parte da lista de procurados desde maio Petter Sales do Nascimento, de 32, e Rodrigo da Silva, de 25. O trio é considerado foragido da Justiça, seria do Complexo do Chapadão, em Guadalupe, Zona Norte do Rio, e teria envolvimento com o crime de latrocínio que tirou a vida do agente da PRF, durante um arrastão promovido pelos criminosos.