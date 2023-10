Selton Mello e Wagner Moura vão a samba no Rio e chamam atenção nas redes

Selton Mello e Wagner Moura fizeram um passeio que chamou a atenção das redes sociais na noite do último sábado, 30, pelo Rio de Janeiro. Posteriormente, a dupla ainda encontrou outros amigos atores, como Humberto Carrão, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos.

No Instagram, Selton postou alguns registros do momento, incluindo um vídeo em que, animados, cantam samba no bar Armazém Senado, na região central da capital fluminense. "Que dia, meu irmão!", comentou Carrão.

Veja aqui

Além de comentários de colegas artistas sobre o encontro, muitos internautas também repostaram fotos e vídeos do passeio, o que levou o nome dos atores a figurar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).