Justiça manda soltar PMs

A Justiça do Rio mandou soltar, em decisão realizada na última quinta-feira, os quatro policiais militares acusados de envolvimento na morte do adolescente T.M.F., de 13 anos, durante uma operação na Cidade de Deus, no início de agosto. Os militares terão que cumprir medidas cautelares. Os agentes Roni Cordeiro de Lima, Diego Pereira Leal, Aslan Wagner Ribeiro de Faria e Silvio Gomes dos Santos, do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram presos preventivamente no dia 6 de setembro depois de serem denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pelo crime de fraude, pois, segundo a investigação, eles apresentaram uma pistola e munições atribuídas à vítima, indicando que o jovem estaria armado.