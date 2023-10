Descrença no Judiciário

Com a decisão, Nathaly Flausino diz que acredita cada vez menos na Justiça. "Só confirma que trabalham sempre pro lado opressor e contra o pobre. Se o T.M.F fosse rico ou filho de famoso, os policiais estariam presos", acredita. A Defensoria Pública do Rio, que representa a família, informou que, por enquanto, "não vai se manifestar sobre o assunto".

Mesmo soltos, os quatro PMs terão que cumprir série de medidas, como suspensão parcial do exercício de função pública e do porte de arma, proibição de contato com testemunhas, além da proibição de se ausentar do estado.

Diego Geraldo de Souza, que comandava a equipe e está afastado, foi denunciado por prevaricação e fraude processual por omissão. Segundo a denúncia do MPRJ, "ele omitiu-se diante do dever de vigilância sobre seus comandados, autorizando que eles atuassem de modo irregular, utilizando veículos e drones particulares durante a operação".