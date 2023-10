Paixão de herança

Como muitos profissionais do ramo, José Alexandre Mastrelli, 59 anos, filho de jornaleiro, seguiu os passos do pai, Pasquale Mastrelli. "Comecei levando o almoço para ele, aos 7 anos. Sempre gostei de ajudá-lo. A primeira banca 24 horas do Rio era do meu pai", orgulha-se.

Dono de bancas, José Alexandre também é distribuidor de jornais em uma extensa região do Rio: Jacaré, Arará, Engenho Novo, Piedade, Engenho de Dentro, Realengo, Bangu, Senador Camará, Campo Grande, Sepetiba, dentre outros, incluindo a Costa Verde.

"Adoro o que faço e faço com amor. Você sair de casa de madrugada, mas fazer aquilo com amor, é muito gratificante. Eu ganhei muito dinheiro com jornal, consegui minha casa, meu carro, tenho uma família maravilhosa, uma neta linda que me deu mais força de vontade para viver e conseguir a minha luta. Tenho orgulho de ser jornaleiro", diz.

Mastrelli é distribuidor dos jornais MEIA HORA e O Dia há décadas e afirma que, apesar do crescimento da internet, o jornal impresso terá sempre seu espaço e seu público cativo. "O país tem que ter imprensa escrita. Tem leitores do MEIA HORA que não vão ler outro. O jornal é uma coisa bonita".