Cidadania no Rio de Janeiro anuncia Welberth Rezende como novo Presidente Estadual

Macaé - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, assumiu a presidência da Executiva Estadual do partido Cidadania no estado do Rio de Janeiro, em uma reorganização da direção do partido após a ascensão de Comte Bittencourt à presidência Nacional do Cidadania. A recomposição da liderança do Cidadania no estado do Rio foi oficializada durante uma reunião remota realizada na noite de segunda-feira (2), com a participação dos membros do Diretório.



Welberth Rezende, o novo líder do partido no estado, expressou seu compromisso em manter o legado ético e moral do Cidadania. Ele destacou que Comte Bittencourt, agora presidente nacional do partido, será uma fonte de inspiração para a liderança estadual, e que a condução do Cidadania no Rio de Janeiro será pautada pela sabedoria e pelos princípios republicanos.



A transição de liderança no Cidadania representa uma nova fase para o partido no estado, que continuará a trabalhar em prol dos interesses da população e da promoção da cidadania e da ética na política.