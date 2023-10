Se as pessoas costumam passar por perrengues para conseguir um defensor público, em Itaguaí não é problema. Com menos de 120 mil habitantes, a cidade tem estrutura jurídica para auxiliar todas as secretarias. Mesmo assim, o atual prefeito fechou contratos milionários com escritórios de advocacia, enquanto a cidade enfrenta falta de professores de tempo integral, saúde totalmente precária e ruas esburacadas.