Vídeo: Pastor chama Nossa Senhora Aparecida de "Satanás fantasiado de azul"

O pastor evangélico Sérgio Fernandes, da igreja Vida Nova, furioso com a instalação de uma estátua de Nossa Senhora Aparecida na entrada da cidade de Bastos, no interior de São Paulo, chamou um dos maiores ícones do catolicismo nacional de "Satanás fantasiado de azul". O caso aconteceu durante culto no último domingo (1º). As informações são do Portal G1.



"Não vem pôr o Satanás fantasiado de azul na entrada da cidade. Não traz maldição para a nossa cidade. Aquilo é ponto de contato com o inferno. Ora, porque o espírito de idolatria não vai ficar aqui. Eu não aceito", disse Sérgio em pregação aos fiéis. A religião evangélica não permite venerar santos, o que é considerado idolatria. Assista!

Contrariado com a instalação de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na entrada de Bastos, cidade do interior de São Paulo, um pastor evangélico chamou um dos maiores símbolos do catolicismo nacional de "Satanás fantasiado de azul". Líder na igreja Vida Nova, Sérgio Fernandes se… pic.twitter.com/hg1OvJfOfz — O Tempo (@otempo) October 4, 2023