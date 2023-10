Mudanças em dois viadutos

Outra novidade é que, com a seletiva, carros de passeio não vão poder mais trafegar pelo Viaduto da Treliça, no Caju, para chegar ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) e ao Túnel Marcello Alencar por baixo nem o Viaduto da Avenida dos Campeões, com a intenção de ir a Ramos.

A seletiva vai funcionar 24 horas por dia. Aproximadamente 70 linhas de ônibus deverão utilizar a faixa para fazer o serviço expresso. As linhas com serviço parador continuarão nas vias laterais. A faixa exclusiva sentido Santa Cruz começa na Estação BRT Vasco da Gama, em São Cristóvão, e termina na Estação Guadalupe.