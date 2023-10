Nós, moradores de Sepetiba, já estamos há muito tempo solicitando que a Comlurb ou outro órgão responsável apareça para realizar a raspagem de uma sarjeta localizada na esquina entre as ruas Artur dos Santos e Otávio Figueiredo, na altura do número 49. Ela está completamente tomada de terra, o que acaba obstruindo a passagem normal da água. Mesmo assim, até agora nada foi feito. Isso pode nos prejudicar no verão, quando as tempestades forem frequentes.