Decidi utilizar essa coluna para fazer um apelo, em nome de dezenas de moradores do Engenho de Dentro. Já tem mais de 20 dias que a água não tem força para subir para as caixas, e consequentemente, estamos sem na Rua Camarista Méier. Isso está acontecendo na altura do número 516 e ninguém resolve nada. É uma falta de respeito com quem está pagando.