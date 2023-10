Mãe revela que filha tinha pavor do pai

Nayla Maria Gonçalves, mãe de Luísa Fernanda, de 5 anos, morta a marteladas pelo pai, prestou outro depoimento ontem na 34ª DP (Bangu). O inquérito investiga as agressões físicas, sexuais, morais e psicológicas cometidas pelo ex-companheiro dela, David Souza Miranda, que também matou Ana Beatriz, 4, sobrinha de Nayla.

A mãe disse que a filha apanhava constantemente do pai e não conseguia comer na presença dele, pois vomitava de medo. Também disse aos policiais que David batia nela na frente da criança e a ameaçava para que não revelasse nada.

Nayla e David começaram a se relacionar quando tinham 16 e 32 anos, respectivamente. Durante os nove anos de namoro, ela diz que David a impedia de sair de casa sozinha e que foi obrigada a parar de estudar. Ela não podia usar celular e acessar redes sociais.

Em depoimento, ela ainda revelou que era obrigada a ter relações sexuais com David e que no ano passado foi estuprada por ele e pelo filho de David, Christian Miranda, de 18 anos. O jovem negou as acusações em um vídeo publicado nas redes sociais logo após a prisão do pai.